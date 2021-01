La nuova ordinanza

Fino al prossimo 31 gennaio non sarà possibile riunirsi per l'antico rito che in questi giorni si sta ripetendo nelle abitazioni private e nelle campagne della nostra regione favorendo in alcuni casi la diffusione del virus. Il governatore ha deciso di usare il pugno duro e questa sera (16 gennaio), sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, ha firmato il nuovo provvedimento.