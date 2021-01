Sono iniziati stamane, 5 gennaio, e si concluderanno presumibilmente oggi stesso i lavori per l’allestimento della rotonda provvisoria tra viale Padre Pio e viale San Francesco, in zona ospedale.

Una rotatoria per la sicurezza, come tutte d’altronde, e proprio in un punto cittadino in cui non sono mancati gli incidenti, purtroppo anche mortali. Proprio un anno fa – precisamente il 3 gennaio – una donna di 70 anni ha perso la vita dopo essere stata investiva mentre attraversava la strada a piedi.

Foto 2 di 2



Non era infrequente, poi, notare come i veicoli provenienti da Sud in viale Padre Pio svoltassero verso l’ospedale (dunque per immettersi in viale San Francesco. Una manovra vietata, possibile soltanto per i mezzi di soccorso. Ma la regola veniva sovente non rispettata.

Dunque la scelta dell’Amministrazione Roberti di installare una rotatoria – attualmente provvisoria, costituita da new jersey – in nome della sicurezza.

Oggi, operai al lavoro, non sono mancati alcuni disguidi, come quando un autoarticolato ha provato a immettersi su viale Padre Pio ma, a causa dei restringimenti, ha avuto qualche difficoltà.