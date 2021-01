Il Comune di Termoli sta valutando la possibile riapertura delle scuole elementari a partire dalla prossima settimana. È quanto emerge dal tavolo tecnico voluto dal sindaco Francesco Roberti, che si è tenuto questa mattina 8 gennaio in municipio. Presenti i dirigenti scolastici delle scuole della città compreso un rappresentante della scuola Campolieti.

Per l’amministrazione comunale, oltre al primo cittadino, hanno partecipato il pediatra Costanzo Pinti, lo psicologo Nicola Malorni e il cardiologo Alberto Montano con l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e il dirigente Marcello Vecchiarelli. La riunione è stata convocata a seguito dell’ordinanza del presidente della Regione Donato Toma che ha prorogato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al prossimo 17 gennaio lasciando ai sindaci la possibilità di riapertura “Previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica”.

Foto 2 di 2



Dal Comune fanno sapere che “la proiezione dei possibili contagi è stata analizzata ribadendo e sottolineando la metodica da adottare in vista di una possibile riapertura degli istituti scolastici. È stato però precisato dal primo cittadino che ogni decisione è rimandata alle prossime ore quando si conosceranno le decisioni del Governo per il Molise in base all’indice di contagio Rt che verrà riscontrato e al colore della zona che sarà assegnato alla Regione. Nell’eventualità le scuole saranno riaperte, sarà nuovamente garantito anche il servizio mensa. Se non ci saranno ulteriori sviluppi, si andrà così incontro alla riapertura delle scuole elementari da lunedì 11 gennaio”.

Foto 2 di 2



Intanto proprio dagli ultimi dati sono solo 5 Regioni in zona arancione da domenica 10 gennaio e tra queste non c’è il Molise che resterebbe quindi in zona gialla.