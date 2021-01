Tantissimi auguri padre Franco

Oggi 02/01/2021 il nostro parroco padre Franco, in servizio continuativo e interrotto nella nostra parrocchia , compie 80 anni ,continua ad avere

un ‘energia inesauribile, sportivo ,dinamico, e sempre allegro e gioioso come un” bambino “e noi di questo ne siamo felici. Bussola per la nostra comunità. Buon compleanno,padre Franco , possa lo Spirito Santo continuare ad essere per lei sostegno. Pregheremo affinché lei possa per ancora tanti anni

servire il Signore ed evangelizzare . Tantissimi auguri dal sottoscritto Sindaco Manes Giorgio ,l’Amministrazione comunale e da parte di tutta la comunità di Montecilfone! Permettetemi di aggiungere una nota prettamente personale di stima e gratitudine per il nostro parroco… Per me guida e sostegno nei momenti tristi e di gioia della mia vita,ci lega una profonda amicizia da SEMPRE!!! Affinché il Signore ti benedica e ti preservi per lunghi e lunghi anni. Auguri carissimo padre Franco.