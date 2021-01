Tamponi rapidi gratuiti a Casacalenda: “Partecipate in massa”

Screening di massa gratuito a Casacalenda. Lo ha annunciato la consigliera regionale Aida Romagnuolo. “Sono lieta di comunicare a tutti i cittadini di Casacalenda, che ho personalmente assunto l’iniziativa e, tutto a mie spese, di uno screening di massa Covid-19 riservato alla popolazione residente e su base volontaria. Lo stesso, verrà effettuato gratuitamente con il tampone naso/faringeo con test antigenici con risposta rapida entro 15 minuti”.

L’esponente di centrodestra ha dato ulteriori dettagli. “Le modalità saranno sempre all’aperto in drive-in (senza scendere dall’automobile) e walk- in (a piedi) per i cittadini non provvisti di automobile. Confido quindi, in un’ampia risposta da parte di tutti i cittadini di Casacalenda. Il mio obiettivo, è quello di far testare da Medici, Infermieri e Oss, con il supporto delle associazioni di volontariato, quante più persone possibili per poter individuare i cluster e interrompere quindi la catena di contagio. Non occorre alcuna prenotazione e, tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa, dovranno presentare un documento di riconoscimento e compilare il modulo di accettazione che sarà consegnato dal personale volontario per l’accoglienza.

Ovviamente, non escludo interventi simili in altri comuni del Molise. Invito quindi tutti i casacalendesi, a farlo tutti, per proteggere voi stessi e le persone a voi care. A breve, seguirà il programma con i giorni e le ore. Un abbraccio a tutti. Insieme vinceremo anche questa grande battaglia”.