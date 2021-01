T-shirt bianca: la grande protagonista delle passerelle

Classica, intramontabile, ma anche incredibilmente di tendenza. Il trend è ormai chiaro e anche se, anno dopo anno, gli stilisti più in voga presentano le proprie collezioni con tante variazioni e idee eccentriche, praticamente nessuno di questi è disposto a rinunciarvi. Parliamo ovviamente di lei, della mitica t-shirt bianca: elemento inconfondibile di sobrietà e semplicità, che tuttavia continua a essere grande protagonista delle passerelle di tutto il mondo.

Il motivo è presto detto: la t-shirt bianca è facile da abbinare, sta bene su tutto ed è praticamente perfetta per ogni contesto. Per questa ragione, anche nella primavera-estate del 2021 sono molte le firme dell’alta moda che presentano nelle proprie collezioni abbinamenti che prendono le mosse proprio dalla semplicità e dalla sobrietà della cara vecchia t-shirt bianca.

Le magliette personalizzate dagli stilisti anche in questa stagione, così come accaduto negli anni passati, variano più sui modelli che non sulla semplicità di base che intendono trasmettere. Così è possibile trovarne di larghe o di aderenti, a mezze maniche con o senza risvolti, corte o lunghe, con l’estremità inferiore tagliata in modo asimmetrico.

Un indumento classico e confortevole, che viene dunque reinventato a seconda dell’estro dello stilista o che, pur mantenendo tutta la propria semplicità, può essere accoppiato nei modi più disparati. Che si tratti di abbigliamento uomo o donna, in quanto perfetta espressione del vestiario no gender è infatti possibile trovarla praticamente in ogni collezione. Insieme al classico jeans, ma anche a giacche, pantaloni eleganti a vita alta o bassa, slim o larghi, con gonne o tute. Anche nel 2021, un must have per ogni occasione e in grado di risolvere ogni outfit.