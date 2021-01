Strade di bonifica, la Regione stanzia un milione e 290mila euro

La Giunta regionale stanzia un milione e 290mila euro per la manutenzione delle strade di bonifica.

Su proposta del presidente Toma, la Giunta ha approvato una delibera con la quale le risorse assegnate alla Regione Molise dalla Legge 145/2018 per l’anno 2021, pari a 1 milione e 292mila e 234,21 euro sono state destinate interamente ai Comuni per la manutenzione delle cosiddette “strade di bonifica”, precedentemente gestite dalle Comunità montane e oggi in capo ai Comuni sui cui territori ricadono.

“Tali strade, che costituiscono importanti e, a volte, unici collegamenti interni per le aree montane, sono state negli anni abbandonate a se stesse – si legge in una nota della Regione – in assenza di risorse finanziarie adeguate alla loro manutenzione e, in più circostanze, i sindaci hanno segnalato, anche per il tramite del commissario liquidatore delle Comunità montane Matese e Fortore, il preoccupante stato manutentivo, intervenendo, talvolta, con ordinanze di chiusura delle stesse”.

Questi i Comuni interessati e i relativi importi per gli interventi: Campodipietra, tratto stradale Gildone-Tappino (tratto Campodipietra), 700mila euro; Guardiaregia, ex di Penta, 220mila euro; Tufara, Piana di Mare, 231mila e 95,08 euro; Macchia Valfortore, Foreste, 141mila e 139,13 euro.