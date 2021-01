SS87, camion centra auto e la trascina per centinaia di metri: paura per un 70enne

Brutto incidente questa mattina 18 gennaio sulla statale 87 attorno alle 10,30 del mattino all’altezza del casello autostradale di Termoli, non lontano dal concessionario Stefauto. Per cause ancora da accertare un grosso camion ha centrato una Ford Karl di colore verde smeraldo e l’ha trascinata sul rettilineo che conduce da Termoli in direzione Bifernina per circa 200 metri.

Il settantenne che era alla guida dell’auto è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo. Per lui un grosso spavento ma nessuna conseguenza seria.

La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze perché si è sentito un botto molto forte e si è temuto il peggio. Per i soccorsi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale delle Fiamme Gialle. Il traffico ha subito forti rallentamenti.