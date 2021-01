Smart home: 7 accessori per una casa hi-tech

Negli ultimi anni gli avanzamenti tecnologici nel settore della domotica sono stati davvero incredibili rendendo accessibili a tutti dispositivi che fino ad una decina di anni fa neppure esistevano: prodotti ad attivazione vocale, telecamere Wi-Fi, elettrodomestici intelligenti e tanto altro ancora.

Rendere la propria abitazione una vera e propria smart home è un’operazione davvero molto, molto semplice, se si sa dove guardare e cosa acquistare. Per darti una mano, abbiamo stilato una piccola lista dei sette dispositivi hi-tech indispensabili per trasformare la tua casa in una smart home!

Lampadine

Se pensiamo a smart home, la prima cosa che ci balza subito in mente sono le lampadine che si accendono e spengono da sole o che cambiano intensità luminosa o colore a comando.

È un gran bel comfort poter spegnere la luce del soggiorno restando comodamente seduti sul divano oppure impostare l’accensione automatica dei faretti esterni allo scattare di una determinata ora.

Per questo motivo moltissime aziende hanno iniziato a produrre e a mettere in commercio articoli di illuminazione intelligente a prezzi molto convenienti.

Climatizzazione e riscaldamento

Entrare in una casa fredda dopo una lunga giornata di lavoro è un trauma che è capitato a tutti. Così come ricordarsi all’improvviso di aver dimenticato il termostato acceso da ore nonostante in casa non ci sia nessuno.

Per risolvere questi fastidioso inconvenienti ci vengono incontro condizionatori, termostati o caldaie intelligenti, regolabili a distanza spesso tramite l’utilizzo di una semplice app.

Hai in programma di tornare a casa per le 18? Basta un click del tuo smartphone per programmare l’accensione del termostato e al ritorno tra le mura domestiche verrai accolto dal calduccio dei termosifoni in funzione.

Una comodità di cui non potrai fare a meno una volta provata!

Smart speaker

Gli smart speaker sono tutti quei dispositivi comandabili tramite voce e che ti permettono di controllare altri dispositivi (come luci, termostati, caldaie, TV e molto altro).

Non solo, ma grazie ad uno smart speaker puoi richiedere informazioni di qualsiasi tipo: condizioni del traffico, il meteo nel fine settimana, il risultato dell’ultima partita della tua squadra favorita e molto altro ancora.

Gli esempi più famosi sono Echo Dot di Amazon e Nest di Google, ma ce ne sono anche tanti altri ugualmente validi: Xiaomi, Huawei e molti altri brand offrono prodotti di qualità a prezzi davvero contenuti.

Sorveglianza

Un altro importante dispositivo da citare quando si parla di smart home sono le telecamere di sicurezza. Al giorno dotarsi di un impianto di videosorveglianza Wi-Fi è un’operazione alla portata di chiunque e garantisce davvero tantissimi vantaggi.

Le videocamere smart infatti, oltre a permetterti di tenere sotto controllo quel che accade quando sei fuori casa, sono spesso in grado di inviare notifiche push in caso di rilevazione di movimento, garantiscono una qualità dell’immagine in HD, possiedono un sistema di riconoscimento facciale e molto altro ancora.

Anche in questo caso su Unieuro trovi tutto quello di cui hai bisogno: Xiaomi, D-Link e Sony sono alcuni dei brand che offrono sistemi di sorveglianza a prezzi davvero competitivi.

Elettrodomestici

In ogni casa è indispensabile un forno, un frigorifero o una lavatrice. Gli elettrodomestici sono parte integrante della nostra quotidianità e, grazie alle recenti innovazioni nel settore della domotica, è possibile controllare questi dispositivi anche a distanza.

Gli elettrodomestici smart hanno funzioni speciali che possono essere attivate da remoto, spesso grazie all’uso di un’app dedicata.

Un forno Wi-Fi, ad esempio, ti permette di impostare varie cotture per periodi di tempo diversi, o ti avvisa quando la preparazione è terminata tramite notifica sul cellulare. Con una lavatrice smart invece puoi programmare durata e caratteristiche del lavaggio in base al bucato che hai caricato, il tutto comodamente dal tuo PC o smartphone!



Prese intelligenti

Le prese intelligenti ti permettono di controllare i consumi dei dispositivi connessi, decidendo tempo di accensione e spegnimento oppure dandoti la possibilità di attivare quel dispositivo tramite l’utilizzo di comandi vocali.

Una scelta facile ed economica per la tua smart home!

Robot aspirapolvere

Dover spazzare per terra oppure passare lo straccio bagnato in giro per la casa sono attività domestiche che chiunque preferirebbe evitare. Per questo motivo i robot aspirapolvere e lavapavimenti hanno preso sempre più piede, arrivando in breve tempo nelle case di milioni di persone.

Facilmente programmabili e controllabili a distanza, ti permettono di risparmiare tempo prezioso facendo il lavoro sporco (in tutti i sensi) al posto tuo: in molti casi possono persino mappare la superficie della tua abitazione e a stabilire in completa autonomia percorsi prefissati per arrivare a pulire ogni angolo della casa.