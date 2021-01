È stato finalmente installato in mezzo alla rotonda di Piazza del Papa il totem con la maxi scritta ‘Macte’ che fornisce una prima indicazione del Museo di arte contemporanea distante soltanto poche centinaia di metri, in via Giappone.

Quasi due anni fa, con la realizzazione della rotatoria che ha sostituito lo storico semaforo all’incrocio fra via Madonna delle Grazie, via Asia e via America, era emerso che sarebbe stata montata questa installazione a cura della Progeco, la società che sta realizzando la lottizzazione allo svincolo autostradale e come opere di compensazione ha realizzato una parte del Macte e la rotonda.

L’installazione è stata piazzata nel bel mezzo della rotatoria, fra i fiori che la abbelliscono. È composta da una grossa scritta con una sorta di cilindro puntato verso l’alto.