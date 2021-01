Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. È morta così stamane 2 gennaio a Petacciato una signora di 84 anni mentre era alle Poste.

La donna si era recata nell’ufficio di via Tremiti per delle commissioni quando ha avvertito un malore. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi e un’ambulanza del 118 è giunta sul posto poco dopo. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare per M. G. M., tutti i tentativi da parte dei sanitari si sono rivelati inutili.

La notizia si è diffusa in breve tempo in paese gettando nello sconforto i familiari e i conoscenti dell’anziana.