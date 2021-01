Show tv a premi e casino live sempre più simili: il volume del gioco online sale

Quando parliamo di casinò online in realtà facciamo riferimento ad un mondo ampio e variegato. Con il passare del tempo, delle mode e l’evoluzione delle tecnologie il pubblico ha desideri sempre diversi e, per non restare indietro, è necessario adattarsi per offrire sempre quello che l’utenza desidera. Una delle ultime novità nel settore dei giochi online è l’inserimento dei casinò live in una versione che si avvicina moltissimo ai game show tanto amati della tv.

Fino a qualche tempo fa sarebbe stato impensabile pensare di poter proporre un prodotto di questo tipo, ma oggi, grazie a connessioni internet ultra rapide e siti altamente performanti invece è una realtà. Ne consegue un successo strepitoso: la formula infatti è veramente molto apprezzata dagli utenti che la assimilano facilmente e con piacere, riuscendo a sentirsi davvero parte partecipe e protagonista dei giochi.

In condizioni come queste non stupisce l’aumento rapido e consistente del giro d’affari generato dal settore dei giochi online. Come messo in evidenza dai dati proposti da Agimeg in un articolo dell’ottobre 2020 nel quale si confrontano gli incassi del 2019 rispetto all’anno precedente, è chiaro il successo del settore che ha segnato, infatti, incassi superiori a quando era stato prefissato. Parte di questo successo è certo da collegare al boom di successo generato dai casinò live.

Il piacere del coinvolgimento: i casinò online dal vivo

Per capire con i propri occhi di cosa parliamo quando ci riferiamo ai casinò live è sufficiente dare un’occhiata ad uno dei siti proposti su www.imiglioricasinoonline.net/live, che si caratterizzano proprio per questo tipo di prodotto di successo. Definire in poche parole, infatti, questo genere di servizio non è cosa facile perché non rientrano certo nei classici canoni dei casinò online.

Per semplificare si potrebbe dire che i casinò online live sono un intrattenimento virtuale risultato del perfetto ed equilibrato miscuglio fra quegli elementi tipici dei quiz tv e i tratti più caratteristici e storici dei giochi da casinò. Agli utenti questa formula piace moltissimo: l’idea di essere protagonisti di uno show dà infatti all’esperienza di gioco un tocco diverso e originale capace di creare nel suo piccolo una vera e propria magia.

Come funzionano i live casinò?

Il casinò dal vivo nella versione game show costituisce oggi una categoria ufficiale dei giochi da casinò online, come può essere per ogni altro tipo di gioco presente. Non si tratta, però, di un unico e solo tipo di gioco, di conseguenza non è possibile fare una lista di regole precise e valide in modo univoco. Ogni tipo di game show, infatti, ha le proprie regole che possono cambiare anche in base a differenti fasi di gioco. Ci sono formule, infatti, che prevedono diversi round diversi l’uno dall’altro.

I game show si giocano ovviamente in diretta e di conseguenza sono tipologie di gioco disponibili solamente sui siti con il casinò live. Le varie operazioni e le fasi di gioco sono in mano a croupier ripresi in tempo reale, veri e in carne ed ossa che rivestono in un certo senso il ruolo dei presentatori tv.

Giocare ai casinò live è sicuro come giocare normalmente al casinò online, soprattutto ovviamente dal momento che si sceglie un sito ADM, e lo si può fare comodamente da casa propria, senza vincoli d’orario o norme a cui sottostare. È anche per questo che sempre più giocatori, specialmente in un anno in cui è difficoltoso frequentare fisicamente una sala da gioco, scelgono di investire del tempo in questo genere d’attività.

I game show più conosciuti

Uno dei game show più famosi oggi è Mega Wheel, anche perché proposto da un colosso nella produzione di giochi come Pragmatic Play. Tutto in questo gioco è davvero simile e paragonabile ad un vero show televisivo, completo del presentatore o della sua presentatrice. L’attenzione viene subito catturata da una grande ruota della fortuna rappresentante i premi in palio, un elemento classico dei giochi tv.

Il player deve indovinare la casella su cui si fermerà la lancetta accanto alla ruota, un po’ come si fa con la roulette, quindi. Se l’azzecca si aggiudicherà un ricco premio. All’interno del gioco sono inserite anche altre formule di gioco che permettono anch’esse di fare delle vincite interessanti. Questo specifico gioco dei casinò live è in lingua inglese, ma è tuttavia possibile giocare anche se non si conosce la lingua. Il gioco è infatti intuitivo e comunque l’interfaccia è tradotta in ben 20 lingue differenti. Si può naturalmente giocare con diverse valute.