Campobasso

La testimonianza dei parenti dell'80enne che è spirato lo scorso 20 gennaio: poco prima di Natale era stato ricoverato in Chirurgia, uno dei reparti dell'ospedale Cardarelli in cui il virus è riuscito ad entrare contagiando persone che erano ricoverate per altri problemi di salute. "Ci riserviamo di sporgere denuncia per fare luce sull'accaduto", raccontano a Primonumero. Intanto ieri al Cardarelli si è svolto il sopralluogo degli ispettori del Ministero della Salute.