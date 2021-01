Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha emanato una nuova ordinanza con nella quale dispone la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado in Molise fino al prossimo 17 gennaio. La chiusura era già stata ufficializzata fino a quella data per le scuole secondarie di primo grado nella nostra regione, mentre per le primarie era stata lasciata libera scelta ai sindaci.

Come prevedibile quindi le scuole superiori delle Molise resteranno in didattica a distanza almeno fino a metà gennaio. L’ordinanza di Toma va oltre le decisioni del Governo che aveva disposto la Dad per le scuole superiori fino al prossimo 11 gennaio, ma in Molise la proroga della didattica a distanza durerà almeno una settimana in più, sempre per prevenire possibili contagi da coronavirus.

Non si ha ancora notizia della possibile attivazione di autobus a noleggio con conducente, per i quali la Regione aveva pubblicato un Avviso.

Nei giorni scorsi la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini aveva dichiarato all’Ansa che erano comunque già stati attivati ulteriori 85 pullman in più per la provincia di Campobasso e 25 in più per quella di Isernia per consentire trasporti in sicurezza verso gli istituti superiori ed evitare assembramenti.

Resta quindi molto complicato il percorso per gli studenti delle scuole superiori che dopo un paio di mesi di didattica in presenza nell’autunno scorso, hanno dovuto riprendere a seguire lezioni via Internet come era stato per l’ultimo parte dello scorso anno scolastico. Per loro oggi ricomincia la scuola, ma ancora una volta dovranno restare a casa.