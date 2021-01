Articolo in aggiornamento

Scuole Primarie chiuse nei centri più grandi quali Campobasso e Termoli, aperte in quasi tutti i paesi più piccoli. Per ora questo il quadro che emerge dopo l’ordinanza del presidente regionale Donato Toma che ha deciso di tenere chiuse scuole Secondarie di Primo e Secondo grado almeno fino al 17 gennaio vista la situazione epidemiologica legata al Covid-19. Sulle Primarie ha invece lasciato possibilità di scelta ai sindaci.

A differenza di quanto accaduto prima di Natale, quando quasi tutti i sindaci avevano derogato alla scelta preferendo aprire le scuole Elementari, stavolta i sindaci di Campobasso e Termoli hanno optato per la chiusura. Restano aperte per ore le scuole Primarie in paesi come San Martino, Portocannone, San Giacomo, Palata. Più articolata la decisione presa dal primo cittadino di Larino, mentre diversi sindaci decideranno in giornata.

CAMPOBASSO – PRIMARIE CHIUSE

“Nell’Ordinanza regionale numero 2 del 2/01/2021, – ha dichiarato il sindaco Gravina – si fa esplicito riferimento ai reports giornalieri dell’Asrem relativi al periodo 28 dicembre 2020 – 4 gennaio 2021, dai quali emergerebbe che nell’ultima settimana non si è registrato sull’intero territorio regionale una significativa riduzione della curva dei contagi. Inoltre, sempre nella medesima Ordinanza, viene menzionato il verbale della riunione dell’Unità di Crisi Regionale del 5 gennaio 2021 dove il CSE ha evidenziato la necessità di adottare, anche per il periodo successivo al 6 gennaio 2021, misure di contenimento della diffusione del virus più restrittive rispetto a quelle previste per il medesimo periodo dalle disposizioni nazionali.

Nel leggere quanto scritto nell’Ordinanza, – ha voluto sottolineare Gravina – torna ad essere ancora più opportuna l’esigenza che il Comune di Campobasso ha di ricevere proprio quel genere di informazioni che sono necessarie per permettere di comprendere, anche a noi sindaci, in che direzione sta evolvendo la situazione epidemiologica. Non avendole e non ricevendo risposte ufficiali in merito dall’Asrem, è ovvio che non ci sono le possibilità reali, per quanto ci riguarda come Amministrazione, per valutare di poter consentire, dal 7 gennaio, le attività didattiche in presenza negli istituti scolastici cittadini e anche nelle scuole dell’infanzia. Per cui, continueremo a portare avanti la nostra richiesta legittima di ricevere da Asrem dati adeguati a garantire un monitoraggio costante della situazione, ma intanto, fino al 17 gennaio, ci atterremo a quanto predisposto dall’Ordinanza regionale in merito alla sospensione dell’attività didattica in presenza sul territorio regionale.”

TERMOLI – PRIMARIE CHIUSE

“A seguito dell’ordinanza regionale n°2/2021 firmata dal presidente della Regione Donato Toma, che proroga al 17 gennaio 2021 la validità dell’ordinanza regionale n°51 dello scorso 7 dicembre 2020 Toma – si legge in una nota del Comune di Termoli -, si comunica che a Termoli giovedì 7 gennaio riprenderanno in presenza solamente le scuole dell’infanzia e gli asili nido”.

CAMPOMARINO – PRIMARIE CHIUSE

“In conformità all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 5.01.2021, si informa la cittadinanza che dal giorno 7 gennaio 2021 le lezioni scolastiche di ogni ordine e grado saranno espletate sotto forma di didattica a distanza, ad eccezione fatta di tutti gli istituti scolastici dell’infanzia che riapriranno regolarmente in presenza” si legge sulla pagina Facebook del Comune di Campomarino.

LARINO – PRIMARIA APERTA SOLO PER LE PRIME

Sulla pagina Facebook del Comune di Larino si legge: “D’intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce, vista la nuova ordinanza del presidente della Regione sulla riapertura delle scuole, abbiamo deciso di lasciare aperta, oltre alla scuola dell’infanzia Rosano e Novelli, quella primaria soltanto per le prime classi, operando una divisione per la classe prima della Rosano più numerosa.

Per il resto la didattica a distanza sarà svolta fino al prossimo 18 gennaio quando tutti, salvo naturalmente nuove disposizioni, torneranno in aula in presenza”.

SAN MARTINO IN PENSLIS – PRIMARIA APERTA

Questa la comunicazione dell’Amministrazione Di Matteo. “Da giovedì 7 gennaio 2021 nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis, l’attività didattica si svolgerà in presenza”.

PORTOCANNONE – PRIMARIA APERTA

Così Giuseppe Caporicci: “Con riferimento all’Ordinanza n. 2 del 5.1.2021 adottata dal Presidente della Giunta Regionale in tema di chiusura delle scuole causa emergenza Covid 19, si informa la Cittadinanza che il Sindaco ha firmato propria Ordinanza in corso di pubblicazione con la quale, in deroga al provvedimento regionale, si consente la riapertura della scuola primaria e della scuola dell’infanzia le cui lezioni quindi, potranno riprendere in presenza da domani 7 gennaio 2021.

Non essendo stata data ai Comuni facoltà di deroga all’Ordinanza del Presidente della Regione anche per la Scuola Secondaria, le lezioni per le classi di quest’ultima proseguiranno in modalità Didattica a Distanza.

La Sezione Primavera, non oggetto delle predette Ordinanze, proseguirà regolarmente le proprie attività.

Con l’occasione si informa inoltre che tutti i locali adibiti ai servizi scolastici di ogni ordine e grado, sono stati già appositamente sanificati e che, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile, è stato programmato un servizio periodico e continuativo che prevede un intervento di sanificazione da eseguirsi ogni mese sino alla fine dell’anno scolastico”.

PALATA – PRIMARIA APERTA

La comunicazione della sindaca di Palata Maria Di Lena. “Vista l’ordinanza n. 2 del 5/01/2021 emessa dal Presidente della Regione Molise, sentita la Dirigente scolastica e verificata la compatibilità dello svolgimento dell’attività didattica con la situazione epidemiologica della nostra comunità, si comunica che le scuole primarie di Palata riprenderanno regolarmente la propria attività in presenza il giorno 07 gennaio, pertanto gli effetti dell’ordinanza del Sindaco n. 12 del 07 dicembre 2020 saranno prorogati fino al 15 gennaio 2021. Resta inteso che ove si rendesse necessario modificare tale decisione si assumeranno senza indugio i provvedimenti consequenziali”.

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI – PRIMARIA APERTA

“Stante la ottimale situazione sanitaria comunale le lezioni della scuola primaria riprenderanno regolarmente il 7 gennaio 2021, in deroga alla Ordinanza della Regione Molise. Resta inteso che ove il quadro epidemiologico dovesse modificare in peggio saranno senza indugio assunti tutti i provvedimenti del caso”. Questa la comunicazione del sindaco Costanzo Della Porta.