Anche il Liceo di Casacalenda si prepara per l’open day delle scuole superiori che si terrà giovedì 21 gennaio dalle 14:30 alle 18 in presenza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, per far conoscere gli indirizzi di studio e il Piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022 che prevede una organizzazione didattica su cinque giorni settimanali e una ampia scelta di insegnamenti innovativi e personalizzati. E’ possibile richiedere ulteriori incontri in presenza con i docenti referenti per l’Orientamento.

L’offerta formativa è caratterizzata da quattro indirizzi: il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane, l’Istituto Tecnico Economico di Formazione Manageriale e l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato.

Il Liceo Linguistico si caratterizza per la centralità attribuita allo studio delle lingue straniere: inglese, francese e spagnolo, condotto in modo articolato al livello di conoscenze linguistiche comunicative. L’attenzione dedicata alle discipline storico-filosofiche e l’approfondimento di quelle artistiche e scientifiche completano una preparazione ampia e moderna. Il Liceo consente il proseguimento degli studi a livello universitario, nonché un positivo inserimento nel mondo del lavoro come, ad esempio, nel campo delle telecomunicazioni e delle pubbliche relazioni.

Il Liceo delle Scienze Umane prevede un piano di studi finalizzato ad un’ampia conoscenza delle realtà sociali, delle tematiche psicologiche ed in particolare del mondo dell’infanzia. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane e della ricerca pedagogica. Il Liceo consente il proseguimento degli studi a livello universitario, nonché un positivo inserimento nel mondo del lavoro come, ad esempio, nel campo sociale.

L’Istituto Tecnico Economico Manageriale presenta un piano di studi caratterizzato dalle discipline linguistico-letterarie, materie giuridiche e l’informatica, per un percorso di studi completo ed in linea con le richieste dal mondo del lavoro. Il titolo consente l’iscrizione e tutte le facoltà universitarie ed ai corsi post-diploma.

L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato, ha una durata quinquennale suddivisa su due bienni ed un quinto anno con conseguimento di diploma di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione ed Assistenza tecnica”, “Automazione e Robotica”. Il titolo consente l’iscrizione e tutte le facoltà universitarie ed ai corsi post-diploma.

E’ possibile , inoltre, conseguire al termine del terzo anno, una qualifica professionale riconosciuta a livello regionale e nazionale, spendibile per l’inserimento nel mondo del lavoro.