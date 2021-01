Scuola, associazione Lanterne e Grembiulini: “Rinviare la riapertura”

L’associazione Lanterne e grembiulini chiede a gran voce che le scuole restino chiuse in Molise anche dopo l’Epifania.

“La riapertura delle scuole superiori non sarà totale. Essa è collegata alla percentuale fissata per i trasporti: al 50%, dunque. Ciascun edificio scolastico potrà​ cioè accogliere la metà degli studenti per la didattica in presenza, mentre l’altra metà resterà a casa a fare dad. Le classi si avvicenderanno a scuola a turnazione.

Qual è il significato concreto di questo indirizzo? Non essendoci un gran senso​

sul piano della ricaduta didattica, noi lo intravediamo solo nel fattore simbolico. La scuola come simbolo della ripartenza dell’Italia e della sua ricostruzione.

Sinceramente, però, i simboli che pure potrebbero essere condivisibili sul piano teorico, non possono ridursi solo a esser tali, senza curare la sostanza e senza attenersi alla concretezza della realtà”.

Secondo l’associazione “alla scuola bisogna assicurare vera attenzione, vera oculatezza, vera intelligenza propositiva e prospettica, vero rispetto per studenti e lavoratori, da salvaguardare sul piano fisico e affiancare su quello morale.

Sicché, alla​ luce della trascorsa esperienza e di tutto il pregresso, che certo non hanno marcato il successo delle scelte d’indirizzo circa la scuola; in considerazione dell’atmosfera affatto serena collegata ai dati afferenti ai contagi che salgono in Molise; con riferimento a quelli su scala nazionale poco incoraggianti e agli effetti delle festività natalizie sul contagio; preso atto dell’assenza​ della volontà politica di dare autentico significato alla scuola, che, val la pena sottolineare,​ non è un contenitore che si può manipolare a piacere ma una organizzazione complessa da cui dipende strettamente l’efficacia educativo-didattica, Lanterne e grembiulini chiede di​ far slittare l’apertura delle scuole secondarie di secondo grado e dare modo di verificarne la riapertura a fine gennaio o anche oltre”.

Così i membri di ‘Lanterne e Grembiulini’: “​Mai vorremmo che riaccadesse una nuova e rovinosa chiusura, quale si verificò a ottobre scorso e illo tempore ampiamente da noi prevista. In particolare, le parole​ del principale consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi, non possono che essere tenute in debita considerazione, a suffragare quanto sosteniamo. Prima di riaprire le scuole superiori c’è bisogno di partire tanto dalla evidenza scientifica, quanto dalla realtà qual è, evitando strumentalizzazioni e ricorso a simboli che, in assenza di sostanza, risuonano vuoti e retorici”.