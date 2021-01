Scontro tra furgone e Panda sulla SP 150, un ferito portato in ospedale

Brutto schianto oggi pomeriggio sulla strada provinciale 150, quella che collega Palata alla Fondo Valle del Biferno.

A scontrarsi, intorno alle 17,15 in territorio di Palata, due vetture e precisamente un furgone Fiat Ducato e una Fiat Panda 4×4. Quest’ultima è andata completamente distrutta per l’impatto e il conducente, una persona di Castelmauro, è stato portato in ospedale, per le cure mediche del caso, dal personale del 118.

Tempestivo è stato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli. I vigili hanno messo in sicurezza i veicoli che poi, in seguito, sono stati rimossi con un carro attrezzi dopo che i carabinieri di Castelmauro, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.