Scontro tra due auto alla Zona Industriale, una finisce ribaltata nella cunetta

Un impatto fra due auto che poteva aver bene più gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi 13 gennaio nel Nucleo Industriale di Termoli quando una Fiat 600 e una Mercedes si sono scontrate, sulla Ss16 nei pressi del bivio per Campomarino, e la seconda è finita ribaltata nella cunetta.

Fortunatamente il conducente, un 55enne, è rimasto miracolosamente illeso, ma la paura è stata comprensibilmente tanta. Nell’altra vettura c’erano una mamma con suo figlio, per fortuna anche questi non sono rimaste ferite a seguito dell’impatto. L’impatto per loro è stato lieve e la macchina si è danneggiata in minima parte.

Sul posto i volontari della Misericordia e i Vigili del Fuoco. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale.