Un’auto si è ribaltata sul fianco sinistro all’altezza del Lido Tartaruga – Residence Colombo, sul lungomare nord di Termoli oggi 28 gennaio, poco prima delle 14.

Secondo una prima ricostruzione due auto, una Renault Clio grigia e una Fiat 500 bianca nuovo modello, si sarebbero scontrati e la Clio ha avuto la peggio probabilmente dopo aver urtato il muretto che delimita la parte ciclabile e pedonale del lungomare Cristoforo Colombo di Termoli.

La macchina si è fermata quindi in bilico sul lato sinistro con parte dell’abitacolo che ha invaso la pista ciclabile. Ferito in maniera non grave la donna di 68 anni alla guida della Clio che è stata trasportato in ospedale per accertamenti, mentre la giovane che era al volante della Fiat 500 se l’è cavata con un grosso spavento.

Il pericolo è stato evidente anche per chi si trovava a passare in quel punto proprio in quei momenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Termoli, la Polizia Municipale e un’ambulanza del 118. Il traffico ha subito qualche rallentamento prima dell’arrivo del carro attrezzi per la rimozione della vettura.