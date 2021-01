Tragico incidente stradale attorno alle 19 all’altezza del bivio per Carpinone, lungo la statale 17, a pochi chilometri da Isernia.

Due auto sono entrate in collisione per cause ancora da accertare. Si tratta di una Mini One e un’Alfa Romeo. Un giovane di 24 anni di Isernia è morto sul colpo, un altro di 26 invece è ricoverato all’ospedale Veneziale e le sue condizioni sarebbero serie. La prognosi al momento è riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provincia di Isernia e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare diverso tempo per tirare fuori i corpi rimasti incastrati nelle lamiere.

Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente, dopo che sono stati eseguiti i rilievi. Anche il traffico ha subito rilevanti rallentamenti lungo la statale. Sotto shock invece la comunità della provincia di Isernia.