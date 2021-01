A Baranello c’è un nuovo cluster. Quattordici casi accertati in una struttura assistenziale per persone diversamente abili di contrada Terranova ma l’Asrem non comunica nulla e il sindaco Marco Maio va su tutte le furie. Tant’è che a fronte dell’assenza di ogni informazione pure dopo il bollettino delle ultime 24 ore, il primo cittadino certo delle positività riscontrate ha emesso un’ordinanza di suo pugno istituendo un cordone sanitario con divieto di ingresso e di uscita dalla struttura.

Le persone positive sono tutte asintomatiche, per fortuna, e al momento non palesano sintomi che necessitano di ricovero. Ma come già accaduto in passato sia gli operatori che le visite previste da parte dei familiari potrebbero essere veicolo di diffusione del coronavirus. Tutto questo però le autorità sanitaria pare non l’abbiano minimamente ravvisato, tant’è che Marco Maio, riferisce, è venuto a conoscenza dei positivi al covid grazie a circostanze fortuite che lo hanno messo a conoscenza dei fatti.

“Sono state attivate tutte le procedure previste dalla legge – spiega il sindaco di Baranello – Ma di questa ultima vicenda che riguarda l’emergenza sanitaria in atto, non è stata fornita alcuna notizia ufficiale dall’Asrem al comune di Baranello e di conseguenza al sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale. Casualmente sono venuto a conoscenza del caso e quindi mi sono precipitato ad attivare le procedure previste”.

Un fatto sconcertante tanto per la popolazione quanto per il primo cittadino che non risparmia una dura critica (come hanno fatto anche altri suoi colleghi) alla gestione dell’emergenza. “Questo episodio – scrive infatti – unitamente a tanti altri, dimostra l’inadeguatezza di un sistema sanitario regionale che non è in grado di fronteggiare in modo organico, razionale e metodologico tutti gli aspetti organizzativi e di sistema. Non è possibile fronteggiare e tenere sotto controllo un evento così drammatico come l’attuale pandemia se gli strumenti messi in atto non sono efficaci ed efficienti. Da parte dell’amministrazione comunale e dei dipendenti c’è un impegno costante e continuo nel tenere alta la soglia di attenzione con l’implementazione della rete conoscitiva delle persone potenzialmente esposte al rischio contagio”.