Sbanda con l’auto a causa del ghiaccio e finisce fuori strada, grave un ragazzo di vent’anni

Il bollettino

Notizie drammatiche sul fronte decessi da Covid, e sembra anche abbassarsi l'età dei deceduti con il virus. Oggi 5 decessi tutti in ospedale, 3 in Malattie infettive (un 77enne di Gambatesa, una 55enne di Montenero e un 81enne di Campobasso) e 2 in terapia intensiva (il 71enne di Petacciato e il 60enne di Colli al Volturno). Il numero complessivo delle vittime in Molise sale a 261. Ci sono anche 5 nuovi ricoveri e nessuna dimissione. 39 i positivi su circa 500 tamponi molecolari, il tasso resta alto. I guariti oggi sono 54