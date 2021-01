Sale sulla tettoia della tribuna per seguire Vastese-Campobasso, tifoso abruzzese denunciato

Quando la fede e la voglia di vedere una partita non conoscono ostacoli e si fanno beffa delle regole… Accade che a Vasto, mercoledì pomeriggio, nel corso di Vastese-Campobasso, un tifoso della cittadina adriatica si arrampichi sulle tribune e salga sul tetto pur di assistere alla sfida tanto attesa.

L’impresa però è durata poco: la sua presenza anomala è stata notata dalle forze dell’ordine che sono intervenute per farlo scendere immediatamente dalla tettoia che sovrasta la tribuna dell’Aragona. Si legge nella nota della Questura di Chieti che «dopo aver scavalcato la recinzione esterna dell’impianto, si era posizionato sulla tettoia sovrastante il settore tribuna».

E dunque, considerando anche «l’estrema pericolosità per l’incolumità personale, l’uomo veniva persuaso a portarsi nella parte sottostante della struttura il cui raggiungimento appariva maggiormente sicuro. Identificato, gli veniva intimato di raggiungere immediatamente la propria abitazione dopo essere stato sanzionato per aver violato le disposizioni relative alla zona rossa in vigore, oltre a quelle relative allo svolgimento della gara che doveva disputarsi rigorosamente a porte chiuse. L’autore dell’illecito sarà deferito dalla autorità giudiziaria per la violazione delle norme a tutela della pubblica sicurezza in occasione delle competizioni sportive e verrà valutata per l’applicazione del Daspo».

Denuncia, multa e probabile Daspo per una ‘bravata’ che l’uomo avrebbe potuto e dovuto evitare. Non c’è che dire, Vastese-Campobasso del 6 gennaio 2021 se la ricorderà per tutta la vita. E non certo per il pareggio insperato e acciuffato in pieno recupero dalla squadra di Fulvio D’Adderio.

Foto SS Campobasso Calcio/Marco Moffa