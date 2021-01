Saldi invernali, per l’Adoc partenza a rilento e acquisti in calo

Sono partiti i saldi invernali e l’Adoc evidenzia una forte contrazione della spesa, diretta conseguenza della crisi economica in corso e delle restrizioni imposte dai decreti e, tra l’altro, i cittadini a saldi iniziati sembrano volersi tenere lontani dal rischio di assembramenti.

Senza contare la concorrenza dell’e-commerce, un settore che riesce a fare affari tutto l’anno rispetto ai negozi fisici, dato che sul web è sempre possibile approfittare di offerte.

Circa il 45% dei consumatori effettuerà acquisti a saldo online. Un dato che non sorprende vista la situazione che stiamo vivendo.

Per Adoc quest’anno, ancora più dei precedenti, i piccoli esercizi continueranno a soffrire gli effetti della crisi.

Il rito dell’acquisto a saldo risulta fortemente depotenziato, a causa di una pluralità di motivi.

Primo fra tutti la combinazione tra redditi bassi e spese primarie e irrinunciabili elevate, come quelle sostenute per alimentazione, casa, trasporti e tasse, che quindi non permette alle famiglie italiane di destinare grosse cifre agli extra. Senza dimenticare che circa seicento/settecento mila famiglie nel nostro Paese si trovano in forte difficoltà economica.

L’Adoc evidenzia come i beni che sembrano non accusare gli effetti della crisi sono quelli acquistabili in negozi di elettronica, di sport e di prima necessità.

“Sono saldi all’insegna della confusione creata dal susseguirsi dei decreti del Governo che destabilizzano i consumatori e ovviamente gli operatori, costretti a rispettare un calendario di aperture e chiusure, spesso non annunciate in maniera chiara e tempestiva dal Governo, che non giova alle imprese”, dichiarano Roberto Tascini, Presidente dell’Adoc e Nicola Criscuoli dell’Adoc Molise.

“I tempi sono più che mai maturi per una liberalizzazione dei saldi, soprattutto per recuperare le perdite causate dal lock-down e dai mini lock-down. Sarebbe opportuno modificare le leggi che li regolamentano e consentire ai singoli esercenti commerciali di determinare autonomamente quando effettuarli, senza vincoli di sorta. Lasciare attivi gli sconti tutto l’anno offrirebbe un vantaggio sia per i consumatori che per i venditori, dando respiro al piccolo commercio”, concludono dall’Adoc.