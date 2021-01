Il centro di Termoli, nel tardo pomeriggio di lunedì 4 gennaio 2021, primo giorno di saldi invernali, è pieno di gente. Certo, i più approfittano della serata relativamente mite sul fronte meteo e del cielo sereno per una passeggiata lunga il più possibile dopo tanti giorni “tappati” in casa, con uscite ridotte al lumicino per via delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica. Oggi, giornata classificata come arancione e considerata di semi-libertà, registra un allentamento delle misure e di conseguenza un maggiore afflusso di persone a passeggio, soprattutto nelle aree centrali di Termoli, dal Corso Nazionale a Corso Umberto e strade e piazzette limitrofe.

Ma, boccata d’aria a parte, ci sono anche i clienti. Quelli cioè che sfruttano il pomeriggio per un po’ di shopping nei negozi centrali, dove i saldi sono partiti con prezzi tendenzialmente ancora più ribassati degli anni scorsi. Il colpo d’occhio è meno drammatico delle aspettative, e davanti a qualche negozio c’è perfino una piccola coda in attesa.

Mai come quest’anno Natale è stato difficile per i commercianti molisani, con il settore moda messo in ginocchio dalla crisi innescata dal Covid. E mai come quest’anno la speranza di un pur minimo riscatto coi saldi invernali – in programma dal 2 gennaio fino al 2 marzo 2021 – è forte.