Sabato via alle vaccinazioni di medici di famiglia e pediatri

Italia a colori

In bilico fino all'ultimo, il Molise in base ai dati del monitoraggio della Cabina di Regia è tra le poche regioni in giallo. In giornata ci saranno le ordinanze del Ministro Speranza che ufficializzeranno i colori per ogni regione ma la nostra, in base al valore di Rt e al livello di rischio (classificato come moderato), è tra quelle con minori restrizioni. L'andamento generale dell'epidemia nel Paese è in deciso peggioramento