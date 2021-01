Fino a due giorni fa – il 29 gennaio, ndr – era l’unica zona rossa del Molise come previsto da un’ordinanza del presidente Donato Toma.

A Sant’Elia a Pianisi l’allerta resta elevata. E, ad esempio, le scuole resteranno chiuse fino al 12 febbraio: da domani – 1 febbraio – entrerà in vigore la nuova ordinanza firmata dal sindaco Biagio Faiella che ha deciso di prorogare il provvedimento dello scorso 4 gennaio.

In paese, che in un mese ha pianto undici persone spirate a causa del covid e fra questi molti anziani ospiti della rsa (l’ultima persona, la signora Maria Lucia D’Elia, è venuta a mancare lo scorso 28 gennaio), si registrano attualmente una quarantina di positivi, di cui 20 tra ospiti e operatori della struttura per anziani. Invece 122 persone hanno sconfitto il virus.

Inoltre il sindaco Faiella ha firmato un’altra ordinanza lo scorso 29 gennaio per disporre ulteriori restrizioni fino al 12 febbraio.

Obbligatorie le mascherine FFP2 o FFP3, il provvedimento vieta di fermarsi in piazze, aree antistanti bar e ristoranti e in una serie di zone pubbliche (piazza Municipio, l’area antistante il campetto comunale, compresi gradinate e parcheggio; gli spazi antistanti le case popolari di via Padre Pio; lo spazio antistante il palazzetto dello sport; la piazzetta adiacente al Palazzo Massa; la villetta di Via Varrata).

E ancora: è vietata la sosta – magari per la chiacchierata con gli amici – lungo i corsi principali del paese (Corso Umberto, Corso Laudo, Corso Vittorio Emanuele), le zone adiacenti la “Rotonda” (Via G. Caracciolo), il“Calvario”(Via G. Marconi) e il “Labirinto”(Viale dei Bersaglieri).

Inoltre, il sindaco ha deciso di tenere chiuse le due ville del paese.

A Sant’Elia sarà vietato anche fumare in prossimità di tutti i locali pubblici (nonché “lungo le strade del paese in presenza di terze persone”, ha riferito il primo cittadino) e consumare cibi e/o bevande in prossimità delle attività, lungo le strade del paese nonché al banco dei bar, ristoranti e pub.

