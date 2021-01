MERCOLEDI’ 27 Sarà ancora il freddo il vero protagonista di questi ultimi giorni di gennaio: dopo un martedì piuttosto gelato e la neve caduta fino a quote collinari, questo mercoledì sarà in bilico tra nubi e ampie schiarite. L’incertezza durerà per tutto il giorno che sarà accompagnato anche da una moderata ventilazione pronta a rendere più evidente la sensazione di freddo che si farà particolarmente intensa durante la notte e nelle prime ore del giorno.

GIOVEDI’ 28 Sole, nuvole e qualche pioggia in questo giovedì: al mattino sarà poco coperto sulla costa e su gran parte del Molise centrale, nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare e sarà accompagnata anche da qualche precipitazione che arriverà in serata su Venafro e zona matesina. Grazie all’alta pressione almeno oggi si potrà recuperare qualche punticino anche se le temperature saranno ancora basse: bisognerà attendere la giornata di domani per godere meglio dei suoi effetti.