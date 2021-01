Produzioni agroalimentari, forestazione e pandemie future

di Angelo Sanzò, Presidente Comitato Scientifico Legambiente Molise

Quanto avvenuto in quest’ultimo periodo, senz’altro a livello globale, ma anche localmente, nell’osservare i nostri quotidiani comportamenti, ci ha reso consapevoli di quanto la sopravvivenza del genere umano, continuando con le abitudini correnti, assunte negli ultimi decenni, è in gran parte compromessa.

L’interazione uomo-natura, quella che ha permesso, per millenni e in vaste aree del globo, con tutti i limiti noti e meno noti, di cui la storia, le ricerche archeologiche e scientifiche ci hanno reso edotti, è al limite del possibile conseguito equilibrio, che ha permesso, ad entrambi i soggetti, di realizzare un’accettabile convivenza.

Le più importanti Agenzie di ricerca e divulgazione scientifica di livello internazionale, non fanno altro che ricordare a tutti noi che i sistemi forestali forniscono, costantemente, sostentamento a gran parte della popolazione mondiale. Se non altro per l’ospitalità concessa alle tante e svariate specie di animali, oltre che per la capacità di assorbire rilevanti quantitativi di CO2, gli studi in materia continuano a sostenere che un passo importante per la rivalutazione della natura, passa anche attraverso il ripristino delle foreste, in particolare nei Parchi e nelle aree protette di ogni ordine e grado. Al contrario, in mancanza di strategici piani di conservazione e valorizzazione di tale patrimonio, potrebbero essere gravi le conseguenze, anche sull’essere umano, estremo anello della catena, per probabili, frequenti e duraturi periodi siccitosi e susseguenti pericolose epidemie virali.

Inevitabili futuri prevedibili periodi con scarsa piovosità, avranno, inevitabilmente, buon gioco nel favorire consistenti e devastanti incendi boschivi; le conseguenze alterative degli ecosistemi naturali coinvolti, nel costringere particolari specie di animali, quali ratti e/o pipistrelli, ad abbandonare le aree carbonizzate, non potranno che agevolare il trasporto di malattie nei centri abitati.

Allorquando, l’armonico rapporto tra microrganismi e fauna selvatica si altera oltre un certo limite, diventa pressoché inevitabile il possibile verificarsi dell’ormai tristemente noto salto virale di specie, con tutte le conseguenze per la salute e per le economie locali e globali cui stiamo tuttora assistendo.

È, dunque, di particolare importanza ogni azione tendente all’espansione, alla cura e al ripristino delle aree forestali. Per cui, se, come indicato da tutti gli studi demografici in corso, sono previste tendenze verso future inevitabili urbanizzazioni, diventa altrettanto prevedibile pensare ad un conseguente accrescimento, spontaneo e non solo, del patrimonio forestale esistente. Di contro, l’aumento della popolazione urbana e la conseguente richiesta di cibo, non potranno non incidere sull’incremento delle produzioni intensive, tanto di natura vegetale che animale. È, in definitiva, la palese riproposizione del circolo vizioso, tra la necessaria forestazione dei luoghi e la sottrazione di spazi da destinare all’agricoltura, pascoli e allevamenti compresi.

Il ripopolamento delle Aree Interne, in particolare di quelle collinari e montane del nostro Appennino, con le produzioni diffuse di materie ed energie sostenibili e la cura e la manutenzione continua e costante del patrimonio eco sistemico nella sua totale integrità, potrà, all’unisono, costituire utili, interessanti modalità multifunzionali, capaci di approcciare positivamente una situazione di tale capitale complessità.