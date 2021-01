Sono 251 i morti

Prima vittima covid a Montecilfone, è uomo di 72 anni. Campagna vaccinale a rilento

Cordoglio del Comune per Sandruccio, deceduto oggi in Malattie Infettive per complicazioni causate dal terribile virus. La percentuale di dosi di vaccino somministrate ai molisani rispetto alle forniture in dotazione è ferma al 59%, una delle più basse d'Italia.

