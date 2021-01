Presunta positività di un dipendente, chiusi gli uffici comunali

Con una ordinanza indifferibile ed urgente nella serata di oggi 31 gennaio il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha disposto la chiusura temporanea del Municipio, di tutti gli uffici, per un presunto caso di positività al coronavirus. Nelle giornate di domani e martedì il Municipio resterà pertanto chiuso al pubblico come a tutti i dipendenti, che lavoreranno in modalità Smart Working. Questo nell’attesa della conferma al tampone molecolare e delle eventuali indagini epidemiologiche da parte delle autorità sanitarie.

Il Sindaco di Guglionesi – si legge nella nota – “preso atto di un presunto caso di positività al COVID-19 in corso di accertamento negli uffici comunali;

Ritenuto necessario, in attesa del completamento degli accertamenti necessari e della predisposizione delle misure di contenimento, disporre:

1) la chiusura temporanea degli uffici comunali per le giornate di lunedì 1° febbraio e martedì 2 febbraio 2021;

2) che il personale degli uffici svolga il proprio lavoro da remoto (cd. Smart working);

3) che le istanze siano ricevibili esclusivamente tramite posta elettronica e posta elettronica certificata alle caselle: comune@comune.guglionesi.cb.it e comune.guglionesi@pec.leonet.it