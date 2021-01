Prepariamo il Giorno del Signore in famiglia, l’invito della Diocesi

Con l’inizio del Tempo ordinario la Diocesi di Termoli-Larino, in linea con l’iniziativa Prepariamo il Giorno del Signore in famiglia, avviata nel mese di ottobre e condivisa nel tempo di Avvento e Natale, continua a proporre una scheda settimanale di preghiera per preparare la messa domenicale e, alla luce della Parola, entrare vitalmente nel Mistero di nostro Signore Gesù Cristo.

La proposta si riferisce alla messa domenicale quale luogo centrale e fondativo della vita della comunità parrocchiale con una particolare attenzione rivolta alle famiglie. Pur nei limiti della normativa imposta dalla pandemia, l’assemblea del Giorno del Signore resta, di fatto, la realtà numericamente più partecipata e regolare che si vive come cristiani.

Accompagnati dalla Parola di Dio, in particolare dalle pagine del Vangelo della domenica, possiamo essere introdotti gradualmente nell’esperienza della vicinanza di Dio alla nostra vita, e della sua piena partecipazione al vissuto delle nostre famiglie.

Le singole schede sono semplici ed essenziali e invitano a raccogliersi, come famiglia, per alcuni minuti, possibilmente in prossimità della domenica, per prepararsi a celebrare insieme all’intera comunità il Giorno del Signore con la specifica tonalità del tempo liturgico che viene offerto dalle preghiere del messale e dalla letture bibliche. Ogni settimana ci sarà anche una proposta di un gesto o di un’attività da condividere insieme ai propri cari tenendosi per mano.

Le schede saranno diffuse sul sito della diocesi, sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter) con l’invito a condividerle nella propria rete di contatti.