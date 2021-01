Premio Ussi 2020 a Giovanni Grano, campione italiano di maratona. Targa ricordo a Bussone

Il direttivo del Gruppo Ussi Molise ha assegnato a Giovanni Grano della Nuova Atletica Isernia il Premio Ussi 2020 per il prestigioso risultato conseguito il 13 dicembre scorso a Reggio Emilia, dove ha conquistato il titolo italiano di maratona. L’atleta di Bojano è arrivato terzo e primo degli italiani in 2 ore, 14 minuti e 31 secondi. Grano, 30 anni, lavora e vive all’estero, precisamente in Svizzera, dove ha un incarico di assistente informatico a all’Università di Zurigo.

E’ stato anche deciso di conferire una targa ricordo a Tonino Bussone scomparso lo scorso aprile per la sua dedizione all’atletica leggera e alla Polisportiva Molise. Bussone ha rappresentato per tre generazioni di sportivi e non una colonna dell’atletica molisana, dando anima e corpo alla sua passione per il podismo.

In considerazione delle norme anti-Covid il Premio verrà consegnato oggi pomeriggio (7 gennaio) alle ore 17 nella sede dell’Assostampa a Campobasso, alla presenza dei vertici del sindacato e del gruppo regionale Ussi.

FOTO STEFANO MORSELLI