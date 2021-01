Pietracatella, da lunedì anche i piccoli dell’Infanzia tornano a scuola in presenza

C’è stato un lavoro congiunto fra tutte le parti in causa per poter garantire il ritorno a scuola in presenza nel comune di Pietracatella.

I membri del Coc, la direttrice della scuola dell’Infanzia paritaria e l’amministrazione comunale al termine di raffronti portati a termine anche a fronte dei dati relativi al contagio e quindi alla situazione epidemiologica, hanno deciso che da lunedì 1° febbraio si tornerà con la didattica in presenza per tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia per la fascia di età da 4 a 5 anni.

Mentre per i 3 anni si prevede la Dad, ove possibile, al fine di evitare eccessivi affollamenti, fino a nuove disposizioni.

“Con l’occasione – ha detto il sindaco – insieme a tutta l’amministrazione comunale auguriamo ai nostri bambini una buona ripresa scolastica in presenza e soprattutto una forte raccomandazione anche alle famiglie perché si preoccupino di ricordare anche ai propri piccoli quanto è importante il rispetto delle norme anti-contagio”.