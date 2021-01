In occasione della Giornata della Memoria l’amministrazione comunale frentana, l’assessorato alla cultura guidato dalla professoressa Maria Giovanna Civitella ha organizzato per domani, 27 gennaio, un appuntamento-dibattito che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Ente a partire dalle ore 17.00 “Per non dimenticare: oggi come ieri?”

Questo, il titolo dell’evento che porrà al centro della discussione i temi simbolo di una giornata dedicata al fare memoria del passato per decidere di essere oggi migliori, non per una reazione emotiva alle atrocità, ma come presa di coscienza ragionevole verso quanto di più abominevole è stato possibile perpetrare da parte di esseri umani verso i propri simili. Il potere di chi decideva è stato strumento consapevole ai fini dell’annientamento di milioni di persone.

Accanto all’assessore Civitella, dopo i saluti della presidente del consiglio Dottoressa Iolanda Giusti prenderanno la parola Don Antonio Di Lalla, parroco della Beata Vergine delle Grazie, il poeta Enzo Bacca, la dottoressa Antonella Spina e la professoressa Laura Lotto. A loro il compito di sviscerare l’importanza della coscienza rispetto alla legge, di spiegare come l’odio contro gli Ebrei non abbia una motivazione etico-religiosa, ma anche di capire cosa oggi si rischia di fronte ai nuovi totalitarismi che soffocano le coscienze.

Nel corso dell’evento saranno letti alcuni brani significativi in virtù dei quali si farà memoria di quanti subirono solo perchè non essere appartenenti alla razza ariana. L’incontro sarà d’auspicio per riflessioni più frequenti al fine di riconoscere ed eliminare il male alle radici.