Panchine caldissime in Serie A, ecco chi rischia l’esonero

Dopo l’esonero di Giuseppe Iachini con la Fiorentina, e di Rolando Maran al Genoa, pure la panchina del Parma è saltata. Al posto di Fabio Liverani il Parma ha infatti deciso di affidare di nuovo la panchina della prima squadra a Roberto D’Aversa per quello che è così il terzo cambio di panchina in Serie A.

Ma già nel settore delle scommesse si guarda avanti su chi potrebbe essere il prossimo allenatore, il quarto nell’ordine, a rischiare l’esonero. Da questo punto di vista in pole position c’è il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa, e poi a seguire l’allenatore del Torino Marco Giampaolo. E questo in virtù di risultati sul campo, ad oggi, alquanto deludenti.

Per il mister della Juventus Andrea Pirlo diminuiscono le probabilità di esonero

Con la vittoria a San Siro contro il Milan nel giorno della Befana, invece, diminuiscono al momento le probabilità di esonero del mister della Juventus Andrea Pirlo. Ma i bianconeri, per rientrare del tutto nella corsa per lo scudetto di Serie A 2020-2021, dovranno anche conquistare l’intera posta in palio, allo Stadium di Torino, quando si giocherà, e quindi sarà recuperata, l’attesissima sfida contro il Napoli di Gennaro Gattuso.

L’ottimo girone di andata, nel campionato di calcio 2020-2021 di Serie A, allontana pure le probabilità di esonero del mister del Benevento Filippo Inzaghi. Mentre tra le neopromosse è decisamente più traballante la posizione dell’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano dopo la storica promozione ottenuta dalla B da parte della formazione ligure.

Le panchine di Serie A blindate, dall’Atalanta all’Hellas Verona

Praticamente blindate, invece, sono le panchine di Atalanta ed Hellas Verona. L’allenatore della Dea Gian Piero Gasperini, infatti, gode ormai da lungo tempo della fiducia incondizionata della società orobica. Una fiducia che è stata confermata e reiterata con forza, peraltro, anche dal presidente dell’Atalanta Antonio Percassi dopo il caso Gomez. Così come l’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric con gli scaligeri sta dimostrando tutto il suo valore in linea con quanto peraltro avvenuto nella passata stagione.

Per il valzer delle panchine sarà decisivo il futuro del mister Simone Inzaghi in casa Lazio?

Più complesso, per quel che riguarda la prossima stagione in Serie A, è invece il discorso sulle panchine visto che tutto dipenderà dai risultati sul campo e dagli eventuali titoli conquistati. Unitamente ai piazzamenti validi in Serie A per l’accesso alla Champions League ed all’Europa League. Per esempio, se la Juventus non dovesse vincere lo scudetto, e nemmeno la Champions League, allora la società bianconera, comunque, una riflessione sul lavoro del mister Andrea Pirlo la dovrà fare.

In caso di un mancato rinnovo della fiducia a Pirlo potrebbe portare di nuovo ad un cambio di panchina in casa Juve dopo appena una stagione dopo l’esonero del mister Maurizio Sarri. Al riguardo, le indiscrezioni si spingono verso il possibile approdo in bianconero dell’attuale allenatore della Lazio Simone Inzaghi nel caso in cui non dovesse trovare con la società biancoceleste l’accordo per il prolungamento del suo contratto.