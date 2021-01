La scuola Bernacchia apre le sue porte alle nuove iscrizioni. Nel corso del mese di gennaio le scuole dell’istituto centrale della città adriatica si presenteranno ai nuovi iscritti per far conoscere l’istituto, presentare l’offerta formativa dei diversi ordini di scuola e i tanti progetti che ogni anno vengono svolti nel corso dell’anno scolastico, la scuola è infatti centro nazionale per le certificazioni musicali internazionali Trinity.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso legata al Covid-19, la formula del classico Open Day è stata rivista e sarà quindi possibile visitare, in piccoli gruppi, le sedi dell’Istituto Comprensivo Bernacchia: per prenotare si potrà contattare direttamente la Dirigente Scolastica o prenotare una visita guidata in presenza nelle scuole, si potrà chiamare il numero 0875-712701.



Le visite guidate su prenotazione potranno svolgersi in questa settimana nei seguenti giorni: Infanzia di Principe di Piemonte: venerdì 15 gennaio dalle 16.30 alle 17.30; l’Infanzia di Pantano Basso sabato 16 gennaio dalle 10.30 alle 11.30, Infanzia San Francesco in via Tremiti sabato 16 gennaio dalle 11.30 alle 12.30, Primaria Principe di Piemonte mercoledì 13 gennaio dalle 16 alle 17 e sabato 16 gennaio dalle 16 alle 17, infine la Secondaria Bernacchia venerdì 15 gennaio dalle 17 alle 18 e poi anche sabato 16 gennaio dalle 11.30 alle 12.30.

Per un supporto nella compilazione della domanda di iscrizione potete rivolgervi alla segreteria didattica (0875.712706).

La Dirigente Scolastica può essere contattata al numero 0875.712701 o alla email: dirigente@comprensivobernacchia.edu.it