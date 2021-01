“Non è Covid” ma il tampone rileva il virus. Morto 90enne di Termoli, è l’ultima vittima del 2020

Al 2021 non ci è mai arrivato, è spirato poco prima della mezzanotte. È un signore termolese, ultranovantenne, l’ultima vittima molisana con il Covid-19 del 2020, l’anno nefasto che di vite in questo modo ne ha falciate quasi 200.

Poche ore prima il figlio dell’uomo aveva scritto queste righe per raccontare l’odissea del suo anziano padre. “Proprio in questi giorni di festa in cui si pensava di poter stare con i propri cari in base alle restrizioni del dpcm, mi sono trovato a vivere una situazione poco piacevole per la mia famiglia, ovvero la scoperta di un familiare positivo al covid. Il tutto pare uno scherzo, perché mio padre, a casa ormai da mesi, perche poco autonomo in quanto ultranovantenne, ha del raffreddore e quindi contatto il medico di base facendo presente che oltre ad una cattiva capacità respiratoria presenta dei sintomi molto simili a quelli manifestati dai pazienti covid positivi: astenia, spossatezza, dolore alle ossa e disturbi gastrointestinali.

Lo stesso medico viene a visitarlo ed esclude il covid e prescrive una terapia domiciliare, ma contattando vari infermieri che si occupano di cure domiciliari tutti sollevano il dubbio di una positività al covid. Ricontatto il medico di famiglia che esclude categoricamente tale positività.

Quindi mi vedo costretto l’indomani a recarmi all’ufficio di igiene pubblica presso il distretto sanitario di Termoli, e parlando con il responsabile, il dottor Oriente, viene prescritto immediatamente il tampone al domicilio del mio caro, che purtroppo è risultato positivo. Spero che questo sia da monito per tutti per evitare il peggio e di diffondere ulteriormente il virus.

Grazie alla disponibilità ed efficienza di tutto il personale interessato da questa pandemia, sperando di aver scongiurato il peggio”.

Ma il peggio, purtroppo, è arrivato poche ore dopo.