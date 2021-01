La Befana non potrà scendere in Piazza Monumento come faceva ormai di consueto il 6 gennaio per regalare una mattinata di felicità ai bambini di Termoli e dintorni.

In compenso cento calze con dolciumi e leccornie saranno consegnate alle associazioni di volontariato e destinate ai bambini più bisognosi in questi giorni grazie al bel gesto del dal Lions Club Termoli Tifernus.

È il frutto della collaborazione fra Comune di Termoli, Vigili del fuoco, i Lions Club Termoli Tifernus, la Misericordia e l’associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Nella mattinata di oggi, 4 gennaio, si è svolta in municipio una conferenza-saluto in diretta sul canale Facebook dell’Ente. Presenti il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alla Cultura Michele Barile, in video call l’ingegner Michele Di Tullio, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Antonio Liberatore presidente del Lions Club Termoli Tifernus, Angelo Colaiacovo, caporeparto della stazione dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone dell’Associazione Nazionale VDF e Patrizia Colantuoni in rappresentanza della Misericordia.

I presenti hanno rimarcato la volontà di portare avanti questa tradizione nonostante l’evento non si possa svolgere per le restrizioni legate alla pandemia del Covid-19.

Aldo Ciccone, dell’associazione nazionale, ha ricordato l’impegno speso negli anni per portare a Termoli l’evento. “È una manifestazione bellissima che deve andare avanti”.

Sul finire dell’incontro una Befana in carne e ossa ha voluto salutare i presenti scherzando sulla sua età e la fatica “a respirare con questa mascherina”. In spalla una sacca, probabilmente piena di quei dolciumi che verranno donati a chi ha più bisogno in attesa di tornare in piazza, si spera, nel 2022.