SABATO 9 Neve, pioggia e fredde folate di vento dai Balcani avvolgono il centro sud che sarà catapultato in una lunga due giorni di maltempo. Il fine settimana sarà preda di una intensa perturbazione capace di portare fiocchi anche a bassa quota e certamente in montagna e a quote collinari. Al mattino nevicherà su Campobasso e in gran parte dei comuni sopra i 7/800 metri. Campitello Matese (che già all’Epifania aveva raggiunto il metro e mezzo di neve), Capracotta, Frosolone e Cercemaggiore i centri più colpiti mentre altrove avremo piogge sparse fino al litorale e ‘acqua-neve’. Nel pomeriggio ancora maltempo e neve in montagna. Un lieve miglioramento del quadro giungerà in serata con tempo più asciutto ma molta foschia e umidità. Tornerà a piovere durante la notte da est a ovest del Molise.

DOMENICA 10 Risveglio bagnato sul Molise dove avremo piogge deboli su tutta la regione. Nel pomeriggio un lieve miglioramento anche se il settore est meridionale subirà ancora gli effetti del vortice ciclonico in atto per tutta la giornata.