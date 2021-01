Gli attualmente positivi in Molise sono 1525, ieri erano 1636.

NON SI ARRESTA IL CONTAGIO A SANT’ELIA

È di 27 positivi su 409 tamponi, con un tasso di positività del 6.6%, il dato che emerge dal bollettino quotidiano dell’Asrem sull’emergenza coronavirus.

Purtroppo si registrano altri contagi a Sant’Elia a Pianisi con 4 nuovi casi, secondo maggior incremento odierno dopo quello di Campobasso che registra 6 positivi. Ci sono 3 nuovi casi anche a Campodipietra, Matrice e Trivento. Infine un caso a Bojano, Gambatesa, Isernia, Montecilfone, San Polo Matese, Termoli, Ururi e Venafro.

NESSUNA VITTIMA RILEVATA DAL BOLLETTINO ASREM

Non succedeva da diversi giorni, e precisamente dal 18 dicembre. Oggi 5 gennaio per fortuna non si registrano nuovi decessi legati all’epidemia da Covid-19 in Molise, dopo i 5 avvenuti nelle scorse 24 ore. I decessi totali restano dunque 207.

ALTRO LEGGERO RIALZO DEI RICOVERI

Ancora in leggerissimo rialzo i ricoveri per Covid-19 nella nostra regione. Sono tre le persone che hanno avuto bisogno di un letto al Cardarelli in Malattie Infettive: due arrivano da Campobasso e una dalla Rsa di Sant’Elia a Pianisi. Inoltre una persona di Campobasso è stata trasferita da Infettive a Terapia Intensiva.

In compenso hanno lasciato l’ospedale due pazienti: uno di Montagano e l’altro di Capriati al Volturno. Stando al bollettino Asrem ci sono 66 persone ricoverate con Covid-19 e di queste, 9 sono in Rianimazione.

138 I GUARITI DAL SARS-COV-2, TOTALE SUPERA LE 5MILA UNITà

Cospicuo il numero di persone guarite dall’infezione nelle ultime 24 ore in Molise: sono 138. Le cifre più significative si registrano, nell’ordine, a Termoli (21), Campobasso (19) ed Isernia (13). Seguono Venafro e San Martino in Pensilis con 6 guariti ciascuno, e poi Campomarino, Oratino e Santa Croce di Magliano con 5. 4 le guarigioni inoltre a Montagano, Montaquila, Petacciato e Tavenna. 3 le persone guariti residenti nei centri di Bojano e Campodipietra e 2 a Fossalto, Larino, Limosano, Macchiagodena, Mirabello, Monteroduni, Pescolanciano, Pozzilli e Trivento. Infine diversi i comuni dove si registra un unico caso di guarigione.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore sono emersi 15.378 nuovi contagi da coronavirus con 135.106 tamponi processati. Il tasso di positività è pari all’11.4%.

Ieri invece erano state 10.800 le nuove positività al coronavirus a fronte di 77.993 tamponi, per un tasso di positività pari al 13.8%.

Gli attualmente positivi in Italia sono 569.161 (1.297 meno di ieri) e i soggetti vaccinati ammontano a 191.011 (dato aggiornato alle 17.45). In Molise, sempre in base all’ultimo aggiornamento disponibile, i vaccinati sono circa 358 (ma sappiamo essere arrivati a circa il doppio).

Nelle ultime 24 ore i decessi sono saliti a 649 (ieri 348). Oggi sono diminuiti di 10 unità i ricoveri in Terapia Intensiva (ieri -4), mentre continuano ad aumentare quelli ordinari con Covid-19, oggi +78 (ieri +242).

