Nasce il Parco Letterario e del Paesaggio dedicato a Francesco Jovine

Baranello

Gli ospiti della struttura avevano fatto la prima dose di vaccino il 15 gennaio e sono in attesa del richiamo. Oltre a loro positiva anche una operatrice che invece non aveva fatto il vaccino. La rabbia del primo cittadino Maio che non ha avuto notizie dalla Asrem e ha firmato un'ordinanza di divieto in entrata e uscita dall'edificio