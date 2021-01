Morte Franco Dall’Ava, storico prof e dirigente Lions. Condoglianze alla famiglia

Larino

Pino Puchetti scrive dopo il silenzio dei vertici Asrem alla sua istanza di allestire un punto vaccini nell'ospedale Vietri, che resta vuoto e inutilizzato. "Non avere risposte, nemmeno per un punto vaccini al Vietri, è davvero un attacco alle legittime attese di una città, di un territorio che per vocazione e tradizione ha sempre dato esempi di qualità ed efficienza con la sua struttura sanitaria fiore all'occhiello nel recente passato e solo in secondo luogo una scortesia nei confronti del primo cittadino".