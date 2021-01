Master in Risorse Umane e Organizzazione per Eva Palumbo

Dopo aver conseguito una Laurea in Sociologia e una Laurea Magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità è arrivato un ulteriore titolo per la Dott.ssa Eva PALUMBO ossia il conseguimento di un Master universitario in “RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE” presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano in collaborazione con la ISTUD Business School.

Tantissimi auguri dal suo fidanzato Stefano, dai suoi genitori Irene e Luigi e dalle sue sorelle Caterina e Martina