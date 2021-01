LUNEDI’ 25 Vento, pioggia e pure neve in montagna: inizia nel segno del maltempo l’ultima settimana di gennaio. Al mattino vedremo gli effetti dell’arrivo sul Molise dell’ennesimo vortice ciclonico che porterà qualche fiocco a Campitello Matese e rovesci su Venafro e provincia isernina. Nel primo pomeriggio ancora pioggia che cadrà su buona parte del Molise centrale. Rasserena in serata, cieli limpidi durante la notte ma farà freddo e sarà solo un piccolo assaggio del crollo termico previsto per le prossime ore.

MARTEDI’ 26 Un martedì gelato quello di oggi a causa dell’irruzione di aria fredda dal polo nord che arriva sull’Italia portando la colonnina di mercurio al di sotto dello zero (anche durante il giorno) in quasi tutti i comuni molisani. Se al mattino avremo qualche spazio soleggiato (ma pioggia sulla costa e in basso Molise), nel pomeriggio ci sarà una irregolare nuvolosità alternata ad ampie schiarite di sole. Le scarse piogge serali nell’area triventina e di Castelmauro potrebbero trasformarsi in deboli nevicate. Stellata e glaciale la notte.