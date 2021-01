Macchine, intelligenza artificiale e astronomia nei tre webinar del Boccardi-Tiberio

Il Boccardi-Tiberio triplica i Webinar questa settimana con incontri su tematiche tecniche ed innovative al passo con i tempi e la scienza.

Questi i Webinar previsti: il 12 gennaio “Le macchine e non solo…”, il 14 gennaio “L’intelligenza artificiale” e il 16 gennaio “I logaritmi nell’astronomia”.

Con “Macchine e non solo…” il professor Massimo Pellicciotti presenterà il mondo misterioso e affascinante della meccanica e delle macchine, strizzando l’occhio alla “meccanica navale”. Il viaggio avrà inizio nei laboratori della scuola e svelerà man mano i segreti della cinematica e della dinamica attraverso l’osservazione delle macchine semplici e a controllo numerico che popolano le aule del Boccardi-Tiberio e che proprio chi sceglierà di viaggiare insieme al docente, imparerà ad animare, compiendo quel piccolo miracolo che permette alla nave di salpare e di navigare per il mondo e di solcare a vele spiegate il mare della conoscenza. Il percorso ti svelerà i segreti della meccanica e il fascino dei motori che sono il cuore pulsante della sala macchine e di ogni altro impianto. L’incontro terminerà con un’esercitazione di elettropneumatica che di sicuro stupirà i partecipanti.

“L’intelligenza artificiale” è invece il tema dell’incontro con il professor Roberto Mascilongo che illustrerà come la quarta rivoluzione industriale cambierà la nostra società come mai prima. Un viaggio per conoscere più da vicino questa nuova e stupefacente tecnologia, le ricadute economiche e l’impatto sulla cultura di questo secolo.

La settimana si chiude con il Webinar “I logaritmi nell’astronomia” dove vedremo insieme alla professoressa Mariagrazia Vallarelli come funzioni e formule matematiche sono utili per descrivere la realtà che ci circonda. Poiché le stelle sono state sempre prese come riferimento dai naviganti che le osservano fin dall’antichità, si mostrerà come i logaritmi possono essere ricollegati alla magnitudine stellare, vale a dire alla luminosità degli astri e nel fare questo si vedrà come tutto sia ricollegato alla fisiologia della visione umana.

Per partecipare basta cliccare sul link https://meet.google.com/rta-nmvr-cgg e si è subito connessi agli eventi.