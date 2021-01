Lupi, secondo rinvio di fila: domenica non si gioca, il Tolentino ha calciatori positivi

Per la seconda domenica consecutiva il Campobasso dovrà seguire da casa le sorti del girone F di serie D. è stata infatti ufficialmente rinviata la partita in programma fra tre giorni a Tolentino. La comunicazione è giunta pochi minuti fa. La motivazione risiede nel fatto che i marchigiani hanno dei positivi in squadra.

Questo il comunicato ufficiale: “Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, riguardo alla gara tra Tolentino e Campobasso valevole come 12^ giornata del campionato di Serie D girone F, a seguito della documentazione inviata dalla squadra di casa, ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi per cause di forza maggiore”.

Si tratta del terzo rinvio in totale per i Lupi e del secondo di fila. Infatti, già domenica scorsa non si era giocato contro la Recanatese per lo stesso motivo, ora è la volta del Tolentino. A novembre era stata rinviata invece la sfida all’Albalonga che è ancora in attesa di essere calendarizzata.

È chiaro che tutti questi rinvii possono falsare il normale svolgimento di campionato che si fa sempre più difficile. Il calendario diventa inevitabilmente fittissimo, si rischia di arrivare a luglio con questo ritmo.