Lupi, ecco Pietro Ladu: arriva dalla Torres il nuovo centrocampista rossoblù

Eccolo qua il rinforzo di centrocampo che si attendeva e che serviva al Campobasso. E’ stato appena ufficializzato ed è in arrivo nel capoluogo molisano Pietro Ladu, 26enne mezzala sinistra proveniente dalla Torres, formazione che milita sempre nel campionato di serie D.

La sua carriera è partita prestissimo in serie D: a soli 16 anni e mezzo è titolare praticamente inamovibile con il Portotorres: 32 presenze e 2 gol. Si ripete nell’annata successiva (28 gare e 2 reti) e poi effettua il salto nella Primavera del Carpi (19 partite all’attivo e 1 gol). Nella stagione 2014/2015 il passaggio alla Virtus Castelfranco, di nuovo in D: 28 i match giocati, poi decide di tornare in Sardegna e ‘sposa’ il Lanusei.

Sì, perché lì resterà per ben cinque anni in cui mette insieme ben 140 presenze realizzando anche 23 marcature. Particolarmente prolifica l’annata 2018/2019, con 11 gol, come pure la scorsa (6 realizzazioni). È un interno sinistro di centrocampo col vizietto del gol, insomma, che va a rimpinguare il reparto mediano che può contare sui senior Bontà, Brenci e Candellori oltre che sull’under Tenkorang.