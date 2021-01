Lupi al 1° posto: tutto facile a Porto S. Elpidio. Sforzini neanche in panchina e diventa un ‘caso’

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per il Campobasso che espugna senza problemi il campo dell’ultima della classe Porto Sant’Elpidio. Il 2-0 rispecchia quanto visto sul gibboso terreno marchigiano: nel primo tempo colpisce Candellori, al terzo gol consecutivo, nella ripresa ci pensa Di Domenicantonio.

Mirko Cudini vara un bel po’ di turnover viste le quattro diffide e il turno infrasettimanale di mercoledì contro il Rieti. In panchina Esposito, Menna e Bontà, sostituiti da Di Domenicantonio, Sbardella e Tenkorang. Chance anche per Zammarchi al posto di Vitali, tra i pali Piga e a destra Fabriani si riprende la maglia da titolare in luogo di Martino. Dunque, sei undicesimi mutati rispetto a mercoledì scorso.

Ma potrebbe scoppiare il ‘caso’ Sforzini: l’attaccante, considerato un colpo da novanta in sede di mercato estivo con un investimento importante su di lui, non risulta neanche tra i panchinari e dunque non convocato per la gara in terra marchigiana. A questo punto, non è da escludere un divorzio anticipato, considerando che è stato finora utilizzato col contagocce.

Si parte forte. La primissima occasione nitida al 3′, quando Cogliati libera Vanzan che tutto solo scossa un esterno svirgolato. Un Porto Sant’Elpidio giovanissimo: in campo quasi tutti under, gli unici ‘over’ il classe ’91 Spagna e il ’98 portiere Cavalieri. L’esperienza manca e si vede: al 7′ seconda opportunità ghiotta per i rossoblù, con la sponda perfetta di Zammarchi per Cogliati che però calcia in caduta permettendo l’intervento facile del portiere.

Il vantaggio. La partita la fa il Campobasso, che schiaccia i marchigiani nella loro metà campo senza tuttavia sfondare nei primi 20 minuti. Poi al 23′ si rompe il ghiaccio: da un cross di Candellori nessuno tocca la palla che finisce in rete con Tenkorang che sembra solo sfiorare. Intorno alla mezz’ora si va vicini al raddoppio con Cogliati che si vede respingere il tiro a botta sicura. Il match si spegne nel ritmo, prima del riposo Zammarchi non arriva su un pallone messo dentro da Di Domenicantonio.

Ripresa, ed è subito raddoppio. Al 4′ i rossoblù pervengono al 2-0: Candellori riparte come una furia, guarda al centro dove Di Domenicantonio tutto solo insacca. Partita chiusa. A venti dalla fine da segnalare una botta su punizione di Candellori deviata in angolo. Nel finale spazio anche a Esposito, Bontà e Capuozzo, proprio il capitano si esibisce in una rovesciata che non va lontanissima dall’incrocio. Spazio anche per i molisani Mancini e Di Maio.

PORTO SANT’ELPIDIO 0

CAMPOBASSO 2

PORTO SANT’ELPIDIO: Cavalieri, Ferri (70′ Gusteri), Aliffi, Palladini (61′ Bordi), Ravanelli, Resettani (65′ Vitali), Pierdomenico, Cesetti (84′ Giuli), Zira, Marcattili, Spagna.

ALL.: Gianluca Di Giacomi

CAMPOBASSO: Piga, Fabriani, Vanzan (81′ Capuozzo), Brenci (87′ Mancini), Sbardella, Dalmazzi, Tenkorang, Candellori (81′ Bontà), Cogliati (70′ Esposito), Di Domenicantonio, Zammarchi (90′ Di Maio).

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Pacella di Roma 2

Assistenti: Castiglione e Castaldo di Frattamaggiore.

MARCATORI: 23′ Candellori, 49′ Di Domenicantonio.

Note: ammoniti Sbardella (C), Aliffi (P). Gara giocata a porte chiuse.

LA CLASSIFICA: Campobasso** 27, Castelnuovo 26, Rieti* 24, Notaresco** 22, Cynthialbalonga 21, Vastogirardi* 20, Recanatese***** 18, Pineto** 17, Fiuggi* e Castelfidardo* 18, Vastese 15, Montegiorgio*****, Aprilia* 14, Tolentino*** 12, Matese*** 10, Real Giulianova** 6, Olympia Agnonese**** 3, Porto Sant’Elpidio*** 2.

*Partite in meno

Foto SS Campobasso Calcio